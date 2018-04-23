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Bitcoin сохраняет потенциал для роста до 10 тыс. долл. уже на этой неделе

Bitcoin сохраняет потенциал для роста до 10 тыс. долл. уже на этой неделе

На текущей неделе криптовалюта Bitcoin сохраняет потенциал для роста до 10000 долларов, в случае преодоления уровня 9175 долларов, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Криптовалюта торгуется выше верхней границы индикатора облако Ишимоку, что говорит о восходящем тренде.

За последние сутки Bitcoin потерял в цене 0,08% до 8830 долларов, при рыночной капитализации 150,047 млрд долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum укрепилась на 5,04% до 629,29 долларов. Капитализация Ethereum – 62,268 млрд долларов. Litecoin повысился на 0,73% до 147,61 долларов. Капитализация Litecoin – 8,240 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 394,6 млрд долларов.

Фондовые индексы США показали небольшой рост на фоне некоторой стабилизации торгового конфликта между США и Китаем, хорошего начала сезона корпоративной отчётности, позитивной динамики роста промышленного производства и уровня розничных продаж.

Цена на нефть марки Brent выросла до 73,63 долларов за баррель. Вероятно, на текущей неделе стоимость продолжит расти в связи с договорённостью стран ОПЕК о сокращении объёмов добычи нефти.

Доллар укрепился по отношению к евро до 1,2285. Причиной нисходящей динамики пары EUR/USD стал позитивный макроэкономический фон в США, который свидетельствует о том, что экономика демонстрирует умеренный стабильный рост и продолжит эту тенденции в будущем.

По материалам Finance.UA
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