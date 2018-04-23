Bitcoin сохраняет потенциал для роста до 10 тыс. долл. уже на этой неделе

На текущей неделе криптовалюта Bitcoin сохраняет потенциал для роста до 10000 долларов, в случае преодоления уровня 9175 долларов, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Криптовалюта торгуется выше верхней границы индикатора облако Ишимоку, что говорит о восходящем тренде.

За последние сутки Bitcoin потерял в цене 0,08% до 8830 долларов, при рыночной капитализации 150,047 млрд долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum укрепилась на 5,04% до 629,29 долларов. Капитализация Ethereum – 62,268 млрд долларов. Litecoin повысился на 0,73% до 147,61 долларов. Капитализация Litecoin – 8,240 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 394,6 млрд долларов.

Фондовые индексы США показали небольшой рост на фоне некоторой стабилизации торгового конфликта между США и Китаем, хорошего начала сезона корпоративной отчётности, позитивной динамики роста промышленного производства и уровня розничных продаж.

Цена на нефть марки Brent выросла до 73,63 долларов за баррель. Вероятно, на текущей неделе стоимость продолжит расти в связи с договорённостью стран ОПЕК о сокращении объёмов добычи нефти.

Доллар укрепился по отношению к евро до 1,2285. Причиной нисходящей динамики пары EUR/USD стал позитивный макроэкономический фон в США, который свидетельствует о том, что экономика демонстрирует умеренный стабильный рост и продолжит эту тенденции в будущем.