Межбанк: доллар уронили снижение гривневой ликвидности и старт бюджетного периода

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,185 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состоянию на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 816,0 млн. грн. к отметке 48 032,5 млн. грн., формируя базу для возможного снижения курса доллара на торгах межбанка.

Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,11/26,16 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.

Спустя 5 минут, на 10.12 цена безналичного «американца» на межбанке, сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривны», – заметил наш гуру.

По состоянию на 10.50 котировки доллара на межбанке, сохранив «ползучее» снижение, оказались на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.

К 11.03 котировки безналичного доллара на межбанке, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,11/26,13 UAH/USD.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,1600 / 26,1800

евро – 32,966 / 32,118

российский рубль – 0,4252 / 0,4260

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2253 / 1,2254

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке