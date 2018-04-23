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В 2017 году вынесено рекордное количество приговоров по коррупционным делам

В 2017 году вынесено рекордное количество приговоров по коррупционным делам

В прошлом году было принято рекордное количество приговоров по коррупционным делам.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

“В прошлом году вынесено рекордное количество приговоров по коррупционным делам, а именно 1692 приговора, что в три раза больше, чем за предыдущие годы. Только в Одесской области к 6 годам лишения свободы по приговору суда осужден старший следователь Национальной полиции за вымогательство и получение взятки. Кроме того, к 5 годам лишения свободы приговорен работник Приморского райотдела милиции”, – отметила Сарган.

По материалам РБК-Украина
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