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"Дэйзи": Apple показала нового робота для утилизации iPhone (видео)

"Дэйзи": Apple показала нового робота для утилизации iPhone (видео)

Компания Apple представила обновленного робота для разборки утилизированных iPhone, получившего имя Дэйзи.

Пока образец новой машины установлен на фабрике компании в Остине (штат Техас).

В начале 2016 года компания сообщала о роботе под названием Apple Liam, который быстро разбирает старые смартфоны Apple на компоненты, которые в дальнейшем используются повторно для создания чего-то нового.

На прошлой неделе Apple показала улучшенную версию Liam. Новый робот получил имя Daisy.

Новый робот умеет разбирать девять разных моделей iPhone и делает это со скоростью 200 смартфонов в час.

Daisy умеет отделять зерна от плевел, то есть отделять ценные материалы от остальных.

По материалам The Verge
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