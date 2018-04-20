Фонд Сороса может переехать с Венгрии в Германию

Фонд американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса обвинил правящую партию Венгрии “Фидеш” в попытках подавить общественные организации, и объявил, что может закрыть свое отделение в стране.

Об этом передает ЭП со ссылкой на Reuters.

В фонде отметили, что будут решать вопрос о том, покинуть ли страну после того, как парламент одобрит законопроект “Стоп Сорос”, который в случае принятия усложнит жизнь общественных организаций, финансируемых фондами Сороса.

Премьер-министр Виктор Орбан, чей проект закона вызвал судебный иск со стороны Европейского Союза, дал понять, что будет рад закрытию фонда, заявив, что он способствует массовой иммиграции против воли венгерского народа.

Критики премьер-министра, который одержал уверенную победу на выборах в апреле, говорят, что уход Фонда Открытого Общества Сороса станет переломным моментом в сползании страны к авторитарному режиму, поскольку власть расправляется с независимыми центрами и активистами.

Представитель Фонда Открытого Общества отметил, что организация пока взвешивает варианты.

“Правительство взяло на себя обязательство принять законопроект об “остановке Сороса”. Это будет символический шаг, сделанный для подавления общественных организаций”, – сказал он.

При этом он отметил, что фонд может переехать в Берлин.

Как подчеркнул представитель фонда Сороса, закон повлияет на целый ряд неправительственных организаций, а не только на его собственную.

Орбан, который находится у власти с 2010 года, в последние месяцы заострил свою националистическую риторику и особенно критикует американского миллиардера Джорджа Сороса.

Перед парламентскими выборами в апреле Орбан заявил, что в Венгрии насчитывается около 2000 проплаченных людей, которые во время избирательной кампании работают на то, чтобы свергнуть правительство и установить новый “промигрантский кабинет, приемлемый для Джорджа Сороса”.