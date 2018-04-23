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Oracle уверена в увеличении темпов роста облачного бизнеса

Oracle уверена в увеличении темпов роста облачного бизнеса

Рост облачного бизнеса Oracle замедляется, однако в компании уверены, что в скором времени будет наблюдаться противоположная тенденция.

На встрече с журналистами в Израиле генеральный директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz) рассказала, что изменения в модели лицензирования привели к увеличению продаж традиционного программного обеспечения, устанавливаемого на компьютеры клиентов, и одновременно к ослаблению динамики роста доходов на рынке облачных сервисов.

«По мере изменения ситуации мы начнём видеть ускоренный рост облачного бизнеса, что очень важно. Но я не хочу, чтобы это время наступило сейчас», — заявила глава Oracle.

Под руководством Кац Oracle переходит на облачную модель распространения ПО.

В прошлом квартале продажи решений SaaS, PaaS и IaaS у компании повысились на 32% до $1,57 млрд, однако на Уолл-стрит ожидали больше ($1,59 млрд).

Из-за слабого роста облачного бизнеса по сравнению с прогнозами аналитиков котировки Oracle в марте 2018 года упали на самую высокую величину за последние шесть с лишним лет.

По материалам bloomberg.com
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