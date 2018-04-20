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Крупнейшая польская авиакомпания запустит рейс в Украину

Крупнейшая польская авиакомпания запустит рейс в Украину

Крупнейшая польская авиакомпания LOT объявила об открытии в августе нового маршрута Киев – Быдгощ (Польша) на самолетах Embraer. Об этом сообщает издание avianews.

Отмечается, что новый рейс будет осуществляться из аэропорта в Жулянах. Полеты по новому маршруту из Украины в Польшу будут выполняться два раза в неделю на Embraer 175.

Расписание предусматривает вылеты из киевского аэропорта по четвергам и воскресеньям в 23:40 с прилетом в Быдгощ в 00:40 на следующий день. Обратные вылеты будут выполняться из Быдгоща по понедельникам и пятницам в 05:10 с прилетом в Киев в 08:00. Время в пути составит около 2 часов.

Для выполнения новых рейсов Киев-Быдгощ LOT намерена задействовать самолет, который прилетает вечером из Варшавы в Жуляны и улетает утром в Варшаву.

Цена билетов на рейсы Киев-Быдгощ начинается от $89 в обе стороны с учетом сборов и перевозки только ручной клади. Билеты по тарифу Stardard, который включает бесплатную норму багажа, продаются по цене от $139 в обе стороны с учетом сборов.

По материалам Avianews.com
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