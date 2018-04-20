Microsoft продала последний смартфон на Windows Phone

Еще в прошлом году состоялись официальные похороны Windows Phone. Однако на сайте Microsoft (по крайней мере, в США) еще можно было заказать себе парочку “мертвецов”.

Сегодня GSMArena заметила, что все они перешли в категорию “Нет в наличии”: то ли смартфоны действительно закончились, то ли продавать их уже стало очевидно невыгодно.

В Microsoft Store в последнее время HP Elite x3 Bundle продавался за $300 против первоначальных $800, а Alcatel Idol 4S — за $100 против $300. Несмотря на резкое снижение цен, люди не спешили покупать припылённые мертвой ОС смартфоны. Конечно, эти смартфоны еще можно отыскать в магазинах третьих сторон и даже в странах третьего мира. Однако последние следы существования Windows Phone, загубившей Nokia, исчезают из этого мира.