В США создадут центр искусственного интеллекта

Министерство обороны США намерено создать центр искусственного интеллекта (ИИ).

Причиной такого решения указывается серьезная обеспокоенность Пентагона достижениями Китая в сфере ИИ. По словам главы Совета по инновациям в области обороны Эрика Шмидта, к 2025 году Китай значительно опередит США в области ИИ.

Заместитель министра обороны США по НИОКР Майкл Гриффин сообщил, что сейчас создание центра находится на начальном этапе.

Предполагается, что центр будет тесно сотрудничать с американскими университетами.

Директор компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, может стать бессмертным диктатором, от которого никто не сможет спастись.