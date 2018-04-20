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В США создадут центр искусственного интеллекта

В США создадут центр искусственного интеллекта

Министерство обороны США намерено создать центр искусственного интеллекта (ИИ).

Причиной такого решения указывается серьезная обеспокоенность Пентагона достижениями Китая в сфере ИИ. По словам главы Совета по инновациям в области обороны Эрика Шмидта, к 2025 году Китай значительно опередит США в области ИИ.

Заместитель министра обороны США по НИОКР Майкл Гриффин сообщил, что сейчас создание центра находится на начальном этапе.

Предполагается, что центр будет тесно сотрудничать с американскими университетами.

Директор компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, может стать бессмертным диктатором, от которого никто не сможет спастись.

По материалам Дело
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