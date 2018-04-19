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Skoda показала новый городской кроссовер

Skoda показала новый городской кроссовер

Skoda показала изображение своего нового «городского кроссовера», чья официальная премьера состоится на следующей неделе во время Пекинского автосалона.

Эта новинка разработана только для Китая.

Мы пока точно не знаем, как будет называться этот «городской кроссовер». Однако, если верить слухам, то его назовут Skoda Kamiq. В линейке чешской автомобильной компании он займет место под Karoq, но при этом получит все современные технологии Skoda.

Kamiq спроектирован с учетом вкусов китайских автолюбителей. Судя по эскизам, это будет очень компактный кроссовер со спортивным дизайном кузова. Внешне он нам сильно напоминает Karoq, но всё-таки между ними есть и заметные различия. Например, другая линия крыши, другой формы фары, светодиодные фары дневного света, встроенные в бампер.

По материалам autonews.ua
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