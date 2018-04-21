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В Швейцарии появился экзоскелет для управления дроном (видео)

В Швейцарии появился экзоскелет для управления дроном (видео)

Инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны, Швейцария, разработали экзоскелет FlyJacket, с помощью которого можно управлять дроном.

Об этом пишет The Verge.

Для начала работы с системой пользователю необходимо надеть на себя VR-шлем и мягкий экзоскелет, с помощью которого движения человека синхронизируются с перемещением дрона. Пользователю нужно поднять горизонтально руки и поворачивать их либо наклонять — дрон будет двигаться в ту сторону, куда направлен человек. Пользователь будет видеть передвижение устройства в шлеме виртуальной реальности.

Пока специалисты продолжают тестировать FlyJacket и добавлять к нему новые функции, например прибавление скорости или торможение с помощью экзоскелета. Когда устройство выйдет на рынок — неизвестно, как и его примерная стоимость. При этом инженеры пытаются максимально снизить на него цену, используя дешевые материалы.

Отметим, недавно Samsung получила патент на создание беспилотного дрона со встроенным дисплеем, проще говоря — летающего дисплея с технологией записывания и распознавания лиц. Он способен распознать и отслеживать лицо и положение зрачков человека, а также жесты и расположение рук. Дрон представляет собой небольшой дисплей с четырьмя пропеллерами на каждом углу.

По материалам hightech.fm
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