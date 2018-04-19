На Буковине семье отменили субсидии из-за покупки iPhone

В Черновицкой области семью лишили субсидии из-за покупки гаджетов Apple на общую сумму в 189 тыс. грн. Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на Департамент социальной защиты населения ЧОГА.

В Украине с февраля 2016 года действует порядок верификации достоверности данных, которые граждане предоставляют для получения льгот и социальных выплат. Согласно документу, банки и другие финучреждения могут подавать данные о счетах и операциях членов семей, которые получают субсидии.

Если в процессе верификации оказывается, что семья предоставила недостоверную информацию, субсидию могут остановить. О фактах таких несоответствий данных Минфин ежемесячно сообщает местным департаментам соцзащиты.

В начале апреля в Черновицкую область поступила рассылка от Минфина, которая касалась предоставления адресных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг. В ней было указано, что среди получателей субсидии значится семья, проживающая в Заставновском районе Черновицкой области, которая покупала дорогие гаджеты.

“При обработке списков лиц, которые совершали покупку недвижимости, земельных участков, товаров на сумму более 50 тыс. грн, установлено, что в Заставновском районе назначена субсидия лицу, в семье которого совершена покупка товаров компании Apple на сумму 189 000 грн”, — сообщили в департаменте.