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Правительство начало финансировать программы "теплых" кредитов

Правительство начало финансировать программы "теплых" кредитов

Кабинет министров Украины начал финансовое сопровождение программы “теплых” кредитов. Все желающие могут воспользоваться данной программой, при этом необходимо обратиться в уполномоченные банки (“Ощадбанк”, “Укргазбанк”, “ПриватБанк”) и получить возмещение.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что получить возмещение можно в размере: 20% – на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов); 35% – для утепления индивидуального жилья; от 40% до 70% – для ОСМД на утепление многоэтажек.

Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.

В Кабмине уточняют, что на сегодня действует 128 местных программ удешевления “теплых” кредитов, в частности, в 18 регионах, 48 районах и 62 городах.

Сообщалось, что для реализации программы “теплые кредиты” на проекты утепления зданий Кабмин выделил 400 млн гривен.

В июле прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон “О Фонде энергоэффективности”.

По материалам Зеркало Недели
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