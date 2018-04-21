Правительство начало финансировать программы "теплых" кредитов

Кабинет министров Украины начал финансовое сопровождение программы “теплых” кредитов. Все желающие могут воспользоваться данной программой, при этом необходимо обратиться в уполномоченные банки (“Ощадбанк”, “Укргазбанк”, “ПриватБанк”) и получить возмещение.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что получить возмещение можно в размере: 20% – на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов); 35% – для утепления индивидуального жилья; от 40% до 70% – для ОСМД на утепление многоэтажек.

Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.

В Кабмине уточняют, что на сегодня действует 128 местных программ удешевления “теплых” кредитов, в частности, в 18 регионах, 48 районах и 62 городах.

Сообщалось, что для реализации программы “теплые кредиты” на проекты утепления зданий Кабмин выделил 400 млн гривен.

В июле прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон “О Фонде энергоэффективности”.