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Geth клиент для сети Ethereum теперь обрабатывает блоки на 40% быстрее

Geth клиент для сети Ethereum теперь обрабатывает блоки на 40% быстрее

Последний релиз Geth, который является основным клиентом в сети Ethereum, “оптимизирует обработку “грязных” объектов во время обработки блоков и это в свою очередь привело к тому, что скорость их обработки увеличилась на 40%”.

Это – обычное обновление, которое не сопровождается никакими форками.

Однако оптимизация обработки блоков на 40%, теоретически, может увеличить пропускную способность сети. Хотя это и не ускоряет производство блоков напрямую, время производства блоков остается прежним – около 15 секунд.

Это обновление представляет интерес в основном для майнеров и операторов узлов, поскольку они теперь могут потенциально синхронизироваться быстрее.

Но это может также иметь более широкие последствия, поскольку может уменьшить количество потерянных блоков, а это в свою очередь позволит майнерам увеличить лимит газа (размер блока).

Произойдет это или нет, станет ясно при достижении пиковой нагрузки примерно на уровне 1,4 миллиона транзакций. Но этот апдейт является свидетельством того, что работу сети Ethereum, особенно для тех ее пользователей, кто использует Geth, можно оптимизировать уже сейчас, не дожидаясь глобальных обновлений, таких как Casper, sharding и пр.

По материалам Altcoin.info
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