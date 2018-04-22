Почти половина украинцев не знают, куда можно обратиться при возникновении спора с банком

Почти половина украинцев – 45% – не знают, куда можно обратиться, чтобы разрешить спорные ситуации с финансовыми учреждениями.

22 февраля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №8055 “Об учреждении финансового омбудсмена”, который должен внедрить механизм внесудебного решения споров между финансовыми учреждениями и потребителями.

В большинстве европейских стран, помимо судов, есть альтернативные пути решения таких конфликтов. А почти половина украинцев – 45% – и вовсе не знают, куда можно обратиться, чтобы разрешить спорные ситуации, которые возникают с финучреждениями.

“Мы проводили детальный анализ судебных споров между потребителями и финансовыми учреждениями Украины. Мы проанализировали, сколько они длятся и сколько стоят. Оказалось, что наши судебные процедуры довольно длительные, разрешение спора длится не меньше года, и также это довольно дорого для потребителя. Я уже не говорю о других моментах – неэффективности и недоверии украинцев к судебной системе”, – говорит Юлия Витка, заместитель руководителя проекта USAID “Трансформация финансового сектора”.

Также, по результатам проведенного опроса, оказалось, что 78% украинцев не желают никуда обращаться при возникновении споров с финансовыми учреждениями.

“Основное задание и результат внедрения института финансового омбудсмена – это повышение доверия потребителей финансовых услуг к финансовому рынку в целом для того, чтобы они знали и имели инструмент защиты их интересов, который позволит им отстоять эти интересы”, – заметил нардеп Руслан Демчак во время круглого стола.

Авторы законопроекта также прогнозируют, что при появлении финансовых омбудсменов потребители более охотно будут принимать участие на рынке финансовых услуг, что послужит толчком для развития этого сектора.