В НБУ сказали, что тормозит регулирование рынка криптовалют

Специальная рабочая группа, в которую входят и специалисты НБУ, по поручению СНБО сейчас работает над урегулированием статуса криптовалюты и вопросом функционирования рынка криптовалют в целом.

Об этом в интервью порталу K750 рассказал директор Департамента стратегии и реформирования Михаил Видякин.

«В мире до сих пор нет единой международной позиции по статусу криптовалют и регулированию криптовалютного рынка. Поэтому и локальным регуляторам непросто определиться с правовым статусом.

В то же время НБУ совместно с другими регуляторами в декабре 2017 года выпустили совместное заявление, в котором объяснили, почему биткоин и другие криптовалюты не могут называться платежным средством – потому, что это не валюта, выпущенная единственным центральным эмитентом конкретного государства», – сказал Видякин.

Он объяснил, почему же криптовалюты не подпадают под валютное законодательство. «Да потому, что не выпущены ни одним Центробанком. Почему не попадают под регулирование наличности? Потому, что не имеют физической формы. Почему не могут использоваться как электронные деньги? Потому, что не привязаны к счетам банков или иных организаций, имеющих финансовую лицензию», – сказал Видякин.

Сейчас специальная рабочая группа, в которую входят и специалисты НБУ, по поручению СНБО работает над урегулированием статуса криптовалюты и вопросом функционирования рынка криптовалют в целом.

«Тормозит этот процесс, в частности, отсутствие единого подхода в европейском законодательстве, ведь Украина имеет целью гармонизацию украинских законов с европейскими», – отметил Видякин.