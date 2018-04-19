Нuawei выпустит смартфон с 5G

Huawei обозначила сроки выпуска своего первого смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G)

Первая полноценная сеть пятого поколения заработает уже в следующем году.

По прогнозам, количество 5G-подключений в 2023 году достигнет 1 млрд. по всему миру.

Для работы в новых сетях потребуются устройства следующего поколения. Компания Huawei намерена представить 5G-смартфон ориентировочно в третьем квартале следующего года. Анонс состоится либо в конце лета, либо в начале осени 2019-го.

Смартфоны с поддержкой 5G проектируют и другие компании. Ранее ZTE сообщила, что первый 5G-аппарат компании увидит свет в конце текущего или в начале следующего года. Такие устройства разрабатывает OPPO.