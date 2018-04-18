В Украине могут отменить желтый сигнал светофора

Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора.

Об этом на своей странице Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

“Премьер-министр поддержал мое обращение, и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, Укравтодору и Укртрансбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства”, – отметил он.

По его словам, это очень правильная инициатива, потому что, если проанализировать последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора.

“Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом гибнут люди. Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал!”, – отметил замминистра.