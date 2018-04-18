Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 154 0

В Украине могут отменить желтый сигнал светофора

В Украине могут отменить желтый сигнал светофора

Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора.

Об этом на своей странице Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

“Премьер-министр поддержал мое обращение, и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, Укравтодору и Укртрансбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства”, – отметил он.

По его словам, это очень правильная инициатива, потому что, если проанализировать последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора.

“Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом гибнут люди. Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал!”, – отметил замминистра.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018