Приватбанк подал миллиардный иск к совладельцу зернового терминала

4 апреля Хозсуд Одесской области открыл производство по делу №916/599/18 по иску Приватбанка к ООО “Агротерминал” о взыскании 1 млрд грн, ввиду, как утверждает истец, невыполнения ответчиком условий договора №DNHSLOK06924 от 04.11.2016.

По данным госреестра, учредителем ООО “Агротерминал” является ООО “Бориваж”. При этом конечными бенефициарами ООО «Бориваж» указаны Сергей Фролов (Киев); Амертана Холдингс ЛТД, Николета Гарофита Ангонас (Кипр); Енстревио Инвестментс Лимитед, Карола Неофитоу (Кипр); Окталенса Холдингс ЛТД, Сеодора Арести (Кипр).

ООО «Бориваж» фигурирует среди учредителей ООО «Агротерминал Логистик», которое является владельцем зернового терминала «Бориваж» в Одесской области (в акватории порта «Южный», общая мощность перевалки – 2 млн тонн зерновых в год), который связывают с «приватовцами». В госреестре конечными бенефициарами ООО «Агротерминал Логистик» указаны киприоты Агафулла Константину (через Perry Enterprises Limited) и Яннула Янгу (через Regerside Investments LTD). Среди учредителей упоминается также Евгений Шамаев.

Напомним, 28.02.2018 Хозсуд Одесской области открыл производство по делу №916/366/18 по иску Приватбанка к ООО «Бориваж» о взыскании 121 млн грн. Свои исковые требования национализированный банк обосновывает ненадлежащим исполнением условий кредитного договора №б043Г/С от 26.08.2008. Как утверждает Приватбанк, долг по телу кредита составляет 62,5 млн грн, по процентам – 57,1 млн грн, пеня – 1,4 млрд грн.

Как писал Finbalance, 05.04.2018 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменил решение Хозяйственного суда г. Киева от 30.06.2017 и постановление Киевского апелляционного хозсуда от 13.09.2017 по делу №910/9256/17 и передал его на рассмотрение в Хозсуд г. Киева.

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск ООО “Агротерминал Логистик” к НБУ, признали прекращенным обязательство Приватбанка перед НБУ по кредитному договору №120 от 05.12.2014 на 996 млн грн, которое было выполнено компанией “Агротерминал Логистик”, а также признали прекращенным обязательство ООО “Агротерминал Логистик” перед НБУ по ипотечному договору №121 от 08.12.2014 в части размера обеспечения исполнения обязательств на сумму 996 млн грн.