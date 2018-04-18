Межбанк: доллар к 26,13 подняло заметное расширение гривневого ресурса

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения и заметное расширение гривневой ликвидности.

Об этом дали понять заметно выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 832,6 млн грн к отметке 53 037,7 млн грн, формируя «теоретические» риски для гривны на торгах межбанка.

Не исключено, Казначейство всерьез начало компенсировать НДС, наполняя рынок гривной.

Довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,11 UAH/USD.

Спустя 18 минут, на 10.22 цены безналичного «американца» на межбанке, сохранив настроение, поднялись к отметке 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь доминированием спроса.

По состоянию на 10.41 котировки безналичного «американца, сохранив темп роста, сузили спред до 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте преобладание покупок СКВ.

Около 11.07 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Непосредственные участники торгов пока не подтверждают, но мы подозреваем, что остановка в росте произошла не без участия регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,070 / 25,100

евро – 30,214 / 30,249

российский рубль – 0,4231 / 0,4241

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2366 / 1,2368

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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