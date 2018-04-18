Треть всей прибыли от продажи смартфонов в мире принес iPhone X

Доходы от продаж iPhone X составили 35% от всей прибыли на рынке смартфонов за четвертый финансовый квартал 2017 года.

В течение квартала устройство получило в 5 раз больше прибыли, чем общая прибыль более чем 600 производителей Android-устройств, пишет Macrumors.

Такие показатели прибыли были достигнуты несмотря на то, что модель iPhone X была доступна для покупки только в течение последних двух месяцев в году и, несмотря на сообщения, которые указывают на плохие продажи гаджета.

Различные модели смартфонов Apple, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и другие в сумме обеспечили производителю долю прибыли на уровне 86%. Всего же первые десять моделей рейтинга принесли 90% всей прибыли в сегменте, все остальные модели в сумме набрали лишь 10%. При этом в первой десятке – 8 моделей Apple и две модели Samsung.

Согласно исследованию, Apple получила 86% прибыли с рынка смартфонов в конце 2017 года. Несмотря на то, что общая прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 1%, компании Тима Кука удалось увеличить прибыль на тот же 1%.

Apple традиционно не сообщает отдельную статистику по каждой модели iPhone, поэтому конкретные цифры трудно подтвердить. Однако Apple сообщила, что за 4-й квартал компания заработала $52,6 миллиарда, из которых $10,7 миллиарда были прибылью, и продала 46,7 миллиона айфонов. Добавим, Apple уже несколько лет является самой прибыльной компанией из производителей смартфонов.