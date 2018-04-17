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С индийской биржи криптовалюты похитили Bitcoin на $3,6 млн

С индийской биржи криптовалюты похитили Bitcoin на $3,6 млн

Представители криптовалютной биржи Coinsecure заявили о краже на сумму около $3,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Так, было украдено 438 Bitcoin.

“Мы с сожалением сообщаем вам, что наши Bitcoin-фонды были взломаны и, похоже, криптовалюта была переброшена на адрес, который находится вне нашего контроля”, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, около 438 Bitcoin были сохранены в защищенном паролем виртуальном кошельке, неизвестные лица “перевели в неизвестное место в Интернете”, сообщает Reuters.

Руководство биржи пообещало компенсировать потери своим клиентам.

Участие в торгах на бирже Coinsecure ежедневно принимают более 200 тыс. пользователей.

Напомним, курс криптовалюты Bitcoin днем 12 апреля вырос примерно на $1000 за 45 минут. В ходе торгов криптовалюта опускалась до отметки в $6766, однако затем за два часа поднялась до $7 тыс. и уже в пределах 35 минут пробила отметку в $8 тыс. К 16:30 по киевскому времени курс криптовалюты откорректировался вниз до $7680.

Медленный рост криптовалютного рынка происходит на фоне негативных новостей — сообщениях об ужесточении связанного с криптовалютами регулирования в Китае, Южной Корее, США, Индии и других странах, громких провалах и мошенничестве в ICO, полного запрета на рекламу криптовалют и ICO в Facebook, Google и других соцсетях.

По материалам Дело
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