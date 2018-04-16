Tesla отстранили от расследования смертельного ДТП в Калифорнии

Национальный совет по транспортной безопасности (NTSB) отстранил американского производителя электромобилей Tesla от участия в расследовании аварии с машиной Model X в Калифорнии, при которой погиб человека.

Решение было принято в связи с тем, что компания Tesla нарушила соглашение сторон, опубликовав информацию о расследовании до того, как она была проверена и подтверждена советом.

В заявлении сообщается, что подобные публикации неполной информации часто приводят к спекуляциям и неправильным предположениям относительно вероятной причины аварии, что негативно сказывается на процессе расследования.

Ранее американский производитель электромобилей Tesla заявил, что во время аварии с машиной Model X в Калифорнии, при которой погиб человек, в автомобиле работал режим автопилота.

Напомним, в марте в штате Калифорния произошла авария с участием электромобиля компании Tesla Model X. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб.

Также сообщалось, что самоуправляемый автомобиль Uber сбил насмерть пешехода.