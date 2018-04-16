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Инженеры предлагают внедрять в людей чип для отслеживания употребления алкоголя и наркотиков

Инженеры предлагают внедрять в людей чип для отслеживания употребления алкоголя и наркотиков

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали маленький биосенсорный чип, с помощью которого можно отслеживать концентрацию этилового спирта и других веществ в крови человека. Для начала работы устройства его необходимо вживлять инъекцией под кожу. Об этом говорится в работе, опубликованной на сайте Eurekalert.

Прибор сможет передавать получаемые данные о составе крови на другие носимые устройства, в том числе смарт-часы. «Наша цель — помочь в отслеживании наличия алкоголя и других устройств в крови без необходимости сдавать анализы», — говорит профессор электротехники Дрю Холл.

Планируется, что чип будет занимать 1 кубический миллиметр. Вводить его можно будет в специальную интерстициальную жидкость, которая омывает внутренние органы.

Многие аналитики считают, что биодатчики будут вживляться в кожу уже после 2020 года. Многие устройства для отслеживания состояния человека перестанут быть носимыми, а будут вживляться сразу в человека. Рынок биочипов в 2020 году может составить более $22 млрд.

При этом в человеческий организм вживляют сторонние устройства для поддержки его работы уже более 60 лет. Кардиостимуляторы начали устанавливать еще в 1958 году, а искусственные суставы имплантировались задолго до этого.

По материалам hightech.fm
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