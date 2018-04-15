Новые автомобили, которые поражают водителей своими приборными панелями (видео)

Автопроизводители переходят на цифровые приборные панели, справедливо полагая, что за ними будущее. У какого автомобиля сейчас самая лучшая приборная панель?

Новый «заряженный» Ford GT получил современную цифровую приборную панель с 10-дюймовым дисплеем. На дисплее отображается информация, в зависимости от того, в каком режиме движения находится автомобиль. Самая подробная информация показывается при режиме V-Max (водитель даже знает температуру масла).

Современные приборные панели дают своим автомобилям компании McLaren и Ferrari. Новейший 720S получил великолепную приборную панель, которая показывает водителю информацию, в зависимости от режима движения. Самые полные данные дает режим Slim Display Mode.

У LaFerrari приборная панель кажется на первый взгляд не очень сложной. Однако, на её дисплее может отражаться очень подробная информация о состоянии автомобиля.

Компании, которые выпускают не такие дорогие автомобили, как McLaren и Ferrari, тоже с успехом используют цифровые приборные панели. Так, у Audi есть Virtual Cockpit, а у Volkswagen — Digital Cockpit. В принципе это одинаковые системы, хотя они немного отличаются друг от друга. Они стоят довольно дорого, но это окупается. У Digital Cockpit 12-дюймовый дисплей показывает много самой разной информации, в том числе, например, звонки по мобильному телефону.

Суперсовременную цифровую приборную панель имеет также Ford Mustang 2018 модельного года. На 12-дюймовом дисплее показывается информация, в зависимости от режима движения. Но если вас не интересует эта технология, от её использования можно отказаться.