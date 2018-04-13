Испания обогнала Италию и Францию по объемам экспорта вина

По итогам 2017 года испанские виноделы возглавили мировой экспорт вина с объемом продаж в 22,8 млн гектолитров. Такие данные предоставила Испанская обсерватория по винным рынкам, передает УНН со ссылкой на Euro News.

В то же время, в прошлом году Италия экспортировала 21 млн гектолитров вина, Франция — 15 млн гектолитров.

В денежном исчислении годовой заработок Испании на экспорте вина составил 2 млрд 850 млн евро, тогда как Франция заработала 9 млрд евро, Италия — 6 млрд евро.

“Это связано с тем, что Испания очень дешево продает свою продукцию: 1,25 евро за литр. В свою очередь Франция продает литр вина по 6 евро, Италия — по 2,78 евро”, — говорится в сообщении.

Вместе с этим сообщается, что доступность испанских вин не вредит репутации напитка.

“Качество испанских вин является достаточно хорошим, и соответствует их цене”, — считает генеральный менеджер Испанской обсерватории по винным рынкам Рафаэль дель Рей.