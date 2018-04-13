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Бюджетный Nokia 3 получил последнюю версию Android

Бюджетный Nokia 3 получил последнюю версию Android

HMD Global обновила смартфон Nokia 3 до новейшей версии операционной системы и теперь практически все смартфоны компании работают под управлением Android Oreo. Также HMD Global перечислила все преимущества, которые стали доступны владельцам Nokia 3 с долгожданным обновлением.

Обновление включает режим «картинка-в-картинке», 60 новых эмодзи и движок Android Instant Apps — последний помогает быстрее запускать приложения и оптимизировать их энергопотребление.

Смартфоны Nokia работают на «чистой» версии Android. Такая прошивка сохраняет оригинальный интерфейс ОС, не содержит скрытых приложений вендора и ненужных фоновых процессов — это положительно влияет на быстродействие и автономность.

Кроме того, с Android Oreo интегрирована функция Google Zero Touch Enrollment. Опция будет полезна для компаний, которые хотят настроить смартфоны сотрудников с учётом корпоративных политик. HMD Global подчеркнула, что Google порекомендовала для корпоративного использования смартфоны Nokia 7 Plus и 8, включив их в программу Android Enterprise Recommended.

По материалам 4PDA
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