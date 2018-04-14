Tesla начнёт производство Model Y в ноябре 2019 года - Reuters

Компания Tesla наметила старт массового производства нового компактного электрокара Model Y на ноябрь 2019 года, сообщили источники ресурса Reuters, добавив, что производство новинки в Китае начнётся спустя два года после этого.

Агентству Reuters также стало известно, что возглавляемая Илоном Маском компания до этого принимала предварительные заявки на заключение контрактов на поставку Model Y, предоставляя поставщикам довольно скудные сведения об электрокаре без указания временных рамок. Однако теперь поставщиков известили, что выпуск транспортного средства начнётся на заводе компании во Фримонте (Калифорния) в ноябре 2019 года.

В феврале этого года Илон Маск заявил аналитикам, не указывая временных рамок, что компания будет стремиться выпускать порядка 1 млн электрокаров Model Y в год. Два источника сообщили, что поставщики могут ожидать годовое производство электромобилей компании в США в пределах 500 тыс. штук и гораздо меньший выпуск в Китае, исчисляемый десятками тысяч.

Производство 500 тыс. Model Y в год стало бы эквивалентом того, что Маск запланировал для общего выпуска своего завода во Фримонте к концу года, хотя компании далеко до такого показателя.

Маск также заявил в феврале, что капитальные вложения, связанные с новым электрокаром, начнут поступать в конце 2018 года. По его словам, завод во Фримонте способен выпускать до 10 000 автомобилей в неделю — такого показателя компания хотела бы добиться для Model 3 в этом году — но эксперты утверждают, что для этого на заводе недостаточно места, нужны новые цеха.