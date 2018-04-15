В 2018 году криптовалютный рынок станет менее волатильным, а количество инвесторов увеличится

Адриан Лай (Adrian Lai), партнер-основатель криптовалютной инвестиционной компании Orchal Partners из Гонконга, считает, что в 2018 году криптовалютный рынок станет более зрелым, а большее количество институциональных инвесторов будет способствовать увеличению объема.

Лай считает, что в прошлом году криптовалютный рынок, который достиг капитализации около 800 миллиардов долларов, совершил настоящий прорыв. Последовавшее падение капитализации до 256 миллиардов он оценивает как иррациональное, а причина такой волатильности заключается в отсутствии должного нормативного надзора и недостаточном количестве институциональных инвестиций.

Регулирующие органы не запрещают криптовалюты, а пытаются лучше регулировать рынок, что должно помочь отрасли повзрослеть (…) Если нормативная позиция станет более ясной, крупные инвесторы начнут более охотно работать с этим рынком.

Напомним, что в 2018 году интерес со стороны регуляторов к криптовалютному рынку увеличился, что, в общем, подтверждает прогноз Лая. Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) , а также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) провели заседания в феврале 2018 года, которые были посвящены регулированию криптовалютной области.

В настоящее время США, Япония и Южная Корея активно обсуждают и работают над законодательством в области криптовалют, блокчейн, ICO, а также занимаются вопросами налогообложения в этой сфере.

Стоит отметить, что венчурные инвестиции в сферу блокчейн в 2018 году уже превысили показатели 2017 года.