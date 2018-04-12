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JPMorgan обвиняется в мошенничестве с криптовалютами: подробности судебного иска

JPMorgan обвиняется в мошенничестве с криптовалютами: подробности судебного иска

Согласно сообщению Reuters, компания JPMorgan подверглась судебному разбирательству. Брэди Такер из Айдахо подал иск в суд Нью-Йорка. Истец утверждает, что JPMorgan взимает дополнительные комиссии и гораздо более высокие проценты за криптовалютные сделки, по сравнению со сборами за операции с кредитными картами. Клиенты высказали свое возмущение, однако банк никак не отреагировал на их просьбы понизить комиссии.

В начале этого года банк запретил своим клиентам покупать криптовалюты, используя кредитные карты. Банкиры опасались, что пользователи, покупающие столь высоковолатильный продукт, не смогут вернуть одолженные у банка деньги. Но клиенты всё ещё могут использовать для этих целей дебетовые карты.

Брэди Такер, истец, решил дать банку отпор после того, как с его карты были сняты 140 долларов США в виде «комиссий» и еще 20 долларов как внезапные процентные платежи за проведение 6 транзакций.

Согласно иску, существуют «сотни» и «возможно тысячи» других клиентов, которые также вынужденно заплатили эти неожиданные взносы.

Прежде чем обращаться в суд, Такер написал в службу поддержки клиентов JPMorgan и предоставил им возможность не доводить дело до разбирательств на уровне закона, но безрезультатно.

Адвокаты Такера утверждают, что банк нарушает Закон США об истине в кредитовании, который призван защищать потребителей от «несправедливых методов выставления счетов по кредитным картам». В нем также говорится, что финансовые учреждения обязаны информировать клиентов о любых изменениях условий в письменной форме.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон часто называл Bitcoin мошенничеством, похоже, что это слово вернулось к нему бумерангом.

По материалам Altcoin.info
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