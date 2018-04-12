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В Харькове ГФС оштрафовала блогершу на 1,75 млн гривен

В Харькове ГФС оштрафовала блогершу на 1,75 млн гривен

В Харькове известной блогерше Анне Кривуц, известной в Instagram под ником danger.ann, Государственная фискальная служба выписала штраф в размере 1,75 миллиона гривен.

Документ с соответствующим постановлением опубликовала на своей странице в сети бывшая сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова, пишет “Сегодня”.

В тексте предписания говорится о том, что Анну Кривуц признали виновной в нарушении правил, предусмотренных статьей 485 Таможенного кодекса Украины по статье “противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей”.

В связи с этим ГФС наложила на девушку штраф в размере 300% невыплаченной суммы – 1 миллион 755 тысяч 647 гривен, и в ближайшее время ей должны направить копию соответствующего постановления.

Отметим, что ранее патрульные не раз пытались привлечь блогершу к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Так, по словам Теремковой, на водителя трижды оформляли административные протоколы по статье “управление транспортным средством в состоянии опьянения”, в ответ на что danger.ann подавала жалобы в прокуратуру.

На своей странице в Instagram девушка не отрицает, что регулярно отказывается проходить тест на содержание алкоголя в крови.

По материалам Сегодня
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