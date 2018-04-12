Самые дорогие и дешевые квартиры в Украине (инфографика)

Аналитический центр DOM.RIA проанализировал стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке и составил рейтинг регионов Украины с самыми дешевыми и самыми дорогими квартирами. А также подсчитал среднюю стоимость жилья в каждом регионе.

В тройку регионов с самыми дорогими квартирами попали города-миллионники и туристические центры Украины.

Первый в списке — Киев. Средняя стоимость жилья в столице на вторичном рынке составила 28 153 грн за кв.м. На втором и третьем месте с минимальным расхождением находятся Одесса и Львов.

В ТОП регионов с самым дешевым жильем вошли восточные регионы, а именно города Сумы, Кривой Рог, а также центральный регион — Хмельницкий.

Самыми дешевыми на вторичном рынке оказались квартиры в Кривом Роге: средняя стоимость за кв.м. составила всего 5 643 грн за кв.м. В Хмельницком — почти вдвое больше: 9 938 грн за кв.м., и замыкает тройку город Сумы с цифрой 10 805 грн за кв.м.