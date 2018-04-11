В Минюсте готовят новые сюрпризы для должников алиментов

Минюст планирует увеличить размер алиментов и ввести уголовную ответственность для должников по алиментам, которые уклоняются от общественно-полезных работ.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.
“Мы планируем увеличить размер алиментов, а также ввести ряд стимулов, чтобы задолженность не накапливалась. Кроме того, предусмотрен ряд новаций, которые дополнительно будут защищать детей-инвалидов”, – отметил Петренко.
Читайте также: Что берут с алиментщика?
Также, по его словам, Минюст предлагает усилить ответственность тех родителей, которые будут уклоняться от общественно полезных работ.
В частности, предусматривается уголовная ответственность, при этом таких лиц будут обеспечивать работой, а заработанные ими средства направлять на погашение долгов перед детьми.
В то же время, Петренко добавил, что планируется ввести также стимулы для добросовестных родителей, в частности, определенные налоговые льготы.