Ольга Додух: что берут с алиментщика?

Сегодня практически каждый гражданин, и особенно мужчины, озадачиваются вопросом алиментов. Ведь за последние 9 месяцев государство “родило” несколько законов, которые усилили ответственность плательщика. Давайте по порядку.

Общий порядок начисления алиментов и их взыскания

Алименты могут быть установлены судебным актом (решением или приказом), или нотариальным договором между родителями, а размер определен в твердой денежной сумме либо как процент от доходов плательщика. Но при этом ниже установленного государством минимума платить не получится.

С июля 2017 года подняли минимальный размер алиментов и теперь это 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Законом о госбюджете ежегодно устанавливается прожиточный минимум, и он может в течение года меняться. Картина прожиточного минимума на ребенка на 2018 год выглядит следующим образом:

Именно от этих сумм 50% придется платить в любом случае, независимо от того, берет плательщик алиментов в воспитании ребенка участие, или ему не дают с ним видеться. Вопрос алиментов никак не связан со всеми остальными правами и обязанностями родителей. И, к сожалению, пока законодатель не принял нормы по упреждению поведения родителя, не дающего видеться с детьми.

Обязанность содержания ребенка не зависит и от официального оформления отношений родителей. При рождении ребенка вне брака отца и мать записывают по их заявлению, а при отсутствии заявлений от обоих – по роженице, на ее фамилию, а отца указывают с ее слов.

Именно запись в свидетельстве о рождении дает право одного из родителей обратиться ко второму с претензиями о получении алиментов. Если такой факт отцовства становится сюрпризом для «нововыявленного» отца, он имеет право оспорить эту актовую запись об отцовстве.

Алименты устанавливаются с момента подписания договора либо с момента предъявления в суд заявления о выдаче приказа или иска об их взыскании. Начисление алиментов осуществляется ежемесячно до совершеннолетия ребенка или окончания высшего учебного заведения.

Если до момента обращения в суд алименты не оплачивались, можно взыскать задолженность за последние три года до обращения в суд. При этом если долг возник из-за розыска должника или его выезда за границу – долг взыскивается за все время.

Факт того, что должник живет за границей на постоянной основе, не лишает права принудительно взыскать алименты по решению суда. Согласно международному и национальному законодательству, взыскатель может через Министерство юстиции направить обращение в органы юстиции страны проживания должника о признании и принудительном исполнении решения украинского суда. И хотя процедура длительная, в большинстве случаев взыскать долг и текущие алименты можно и за рубежом.

Если все же плательщик алиментов уклоняется от оплаты, не имеет имущества и розыск его не дает результатов, второй родитель имеет право обратиться за социальной помощью.

Временная помощь назначается каждые 6 месяцев в размере разницы между 50% от прожиточного минимума на ребенка и средним совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за последние 6 месяцев.

Такая помощь назначается органами социальной защиты населения согласно Постановлению Кабмина от 22.02.2006 р. N 189 и требует от родителя предоставления декларации о доходах, решение или приказа суда о назначении алиментов, документы о наличии задолженности по алиментам с исполнительной службы.

Ответственность плательщика алиментов

За невыполнение своей обязанности по содержанию ребенка плательщик несет материальную, административную и уголовную ответственность.

Получатель алиментов имеет право взыскать с должника кроме самого долга еще и пеню в размере 1% от сумы ежемесячных платежей. Стоит обратить внимание, что право на получение пени в договоре об уплате алиментов должно быть обязательно прописано.

Поскольку алименты – периодические платежи, то пеня начисляется на каждый отдельный платеж за 1 месяц. Взыскать пеню получатель может в отдельном судебном процессе за весь период без ограничения срока давности.

Долг по алиментам в размере трех ежемесячных платежей дает право проводить взыскание с имущества должника. А если сумма долга в совокупности превысит размер алиментов за 6 месяцев, государственный исполнитель имеет право ограничить должника в праве выезда за границу, установить ограничение в праве управления автомобилем, в праве пользования огнестрельным, пневматическим и иным оружием, в праве на охоту.

Права вождения не лишают тех, для кого это единственный источник заработка, военнослужащих, инвалидов или лиц, у которых на содержании инвалид 1, 2 группы или инвалид по детству, а также при рассрочке или отсрочки в оплате долга.

Также шестимесячная задолженность дает право государственному исполнителю составить протокол об административном правонарушении и направить его в суд для решения вопроса о назначении должнику наказания в виде общественных работ от 120 до 240 часов.

Наличие долга за три месяца дает право взыскателю обратиться с заявлением о преступлении согласно ст. 164 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты алиментов, что влечет наказание от общественных работ до ограничения свободы до 2 лет.

В свою очередь, чтобы не допустить долгих разбирательств по спорам о суме задолженности по алиментам, тем, кто надлежащим образом выполняет свою обязанность, стоит документально и правильно оформлять платежные документы.

Самым простым способом является указание в назначении платежа, что сумма денежных средств, перечисленная на счет взыскателя, является именно суммой алиментов. Ну и на сегодняшний момент плательщик имеет право потребовать от взыскателя полного отчета о расходах средств, полученных в качестве алиментов.

Это, в свою очередь, может позволить плательщику своевременно реагировать на нецелевое использование средств на содержание ребенка и через органы опеки добиться иного способа выполнения родительского долга.

Отмечу, что любые конфликты или недоразумения между родителями не должны уводить на задний план вопрос нормального жизнеобеспечения ребенка. Поэтому свою обязанность родители должны выполнять.

При этом, хочется надеяться, что в ближайшем будущем государство обратит внимание и на решение проблемы невозможности для второго родителя видеться с детьми.

Ольга Додух, адвокат