Кампания по взысканию зарплатных долгов: за неделю - 20,8 млн

Государственные исполнители в течение недели со дня запуска кампании по взысканию задолженности по выплате заработной платы взыскали с предприятий-должников 20,8 млн грн.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, информирует пресс-служба Министерства юстиции на странице в Facebook.

“Кампания по взысканию задолженности по выплате заработной платы проходит всего неделю, а уже государственные исполнители Минюста взыскали с предприятий-должников 20,8 млн грн в пользу 1855 работников”, – отметила Глущенко.

По ее словам, сейчас в рамках кампании работают региональные штабы, мобильные группы для взыскания задолженности, а также разработана технологическая карта для государственных исполнителей и созданы антирейтинги предприятий-должников во всех регионах Украины.

Кроме того, как отметила Глущенко, «некоторые предприятия уже погасили миллионные долги перед своими работниками».

“Лучшие результаты показали Ривненская, Луганская, Львовская и Киевская области. Например, ПАО «Ривнеазот» выплатило 3,7 млн грн в пользу 117 работников, ПАО «Лисичанскуголь» – 2,5 млн грн в пользу 118 работников, ООО «Мостостроительный отряд N112» (Киевская область) погасило задолженность на 1 млн 330 тысяч гривен двадцати трем работникам. Такие результаты нас вдохновляют работать еще более активно”, – отметила Глущенко.

Заместитель министра прибавила, что с начала года государственная исполнительная служба взыскала 116,2 млн грн задолженности по зарплате. При этом задолженность полностью погашена в отношении 9651 работника.

Справка Finance.ua: