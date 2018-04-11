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Индийские полицейские обвиняются в вымогательстве 1,3 млн долларов в Bitcoin

Индийские полицейские обвиняются в вымогательстве 1,3 млн долларов в Bitcoin

Следственный департамент индийского штата Гуджарат предъявил обвинения в похищении, вымогательстве и коррупционной деятельности девяти офицерам полиции, которые подозреваются в вымогательстве у местного бизнесмена более 200 Bitcoin.

Об этом сообщает CoinDesk.

Среди подозреваемых – девять констеблей, местный инспектор полиции и гражданский “посредник”. Их обвиняют в похищении местных жителей, которых впоследствии увезли на ферму и избивали, требуя перевести более 200 Bitcoin – около 1,3 млн долларов.

На данный момент трое из подозреваемых констеблей задержаны, еще шестеро находятся в розыске. Для расследования этого дела была создана специальная команда по розыску.

По материалам Економічна Правда
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