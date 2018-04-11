В 2018 году количество атак скрытых майнеров возросло в 40 раз (исследование)

За первые три месяца 2018 года количество случаев скрытого майнинга криптовалюты выросло на 4000% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом говорится в новом отчете компании Malwarebytes, которая производит антивирусное программное обеспечение.

В то же время, как отмечают исследователи, на 35% снизилось число атак с участием вирусов-вымогателей, хотя совсем недавно атаки этого типа были наиболее популярны в криптосреде.

Скрытый майнинг, также известный как cryptojacking, заключается в неразрешенном использовании мощностей ПК или другого подключенного к интернету устройства третьей стороной.

По словам специалистов, самую большую угрозу для пользователей несет рекламное ПО, а для крупных организаций – программы-шпионы.