Минрегионстрой готовит изменения в государственные строительные нормы относительно улиц и дорог (инфографика)

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено ввести обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через проезжую часть дороги с 4-мя и более полосами движения.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Соответствующие изменения предлагается внести в государственные строительные нормы относительно улиц и дорог.

В новых ГСН также предполагается установка только регулируемых пешеходных переходов в случае невозможности обустройства островка безопасности на нерегулируемом переходе.

Минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2 м, минимальная длина – 8 м.

Островки безопасности могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и изгиба оси полосы движения.

Как сообщалось ранее, на рассмотрении в Министерстве находится проект государственной строительной нормы, в которой предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах.

С целью улучшения ситуации, правительством утверждена стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, одним из направлений которой является уменьшение скорости в населенных пунктах до 50 км/час.