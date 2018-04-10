Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 126 0

Минрегионстрой готовит изменения в государственные строительные нормы относительно улиц и дорог (инфографика)

Минрегионстрой готовит изменения в государственные строительные нормы относительно улиц и дорог (инфографика)

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено ввести обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через проезжую часть дороги с 4-мя и более полосами движения.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Соответствующие изменения предлагается внести в государственные строительные нормы относительно улиц и дорог.

В новых ГСН также предполагается установка только регулируемых пешеходных переходов в случае невозможности обустройства островка безопасности на нерегулируемом переходе.

Минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2 м, минимальная длина – 8 м.

Островки безопасности могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и изгиба оси полосы движения.

Как сообщалось ранее, на рассмотрении в Министерстве находится проект государственной строительной нормы, в которой предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах.

С целью улучшения ситуации, правительством утверждена стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, одним из направлений которой является уменьшение скорости в населенных пунктах до 50 км/час.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018