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Динамика валют стран СНГ: гривна в лидерах укрепления (инфографика)

Динамика валют стран СНГ: гривна в лидерах укрепления (инфографика)

Валюты стран СНГ в первом квартале 2018 года укрепились против доллара США. Самыми устойчивыми валютами оказались грузинский лари (+6,4%), украинская гривна (+5,4%) и казахстанский тенге (+4%).

Об этом свидетельствуют данные ежеквартального исследования информационно-аналитического центра ГК FOREX CLUB.

Грузинский лари укрепляется на фоне глобальных тенденций ослабления доллара США, повышения учетной ставки и темпов роста ВВП на 5,4% в четвертом квартале. В Грузии растут деловая активность, розничные продажи и промышленное производство.

Украинская гривна повысилась на 5,4%, получив поддержку со стороны притока внешних инвестиций на операциях Carry Trade. Повышение учетной ставки со стороны НБУ до 17% сделало гривневые гособлигации более привлекательными для инвестиций. Вместе с тем, поддержку гривне оказал сильный евро и благоприятная конъюнктура на глобальных сырьевых рынках.

Казахстанский тенге укрепился на 4%, благодаря устойчивому экспорту сырья и металлов, занимающих более 75% всех поставок. При этом сказывались благоприятные ценовые тенденции сырьевых рынков, ослабление американской валюты и спрос со стороны Китая.

Динамика курса доллара США за январь-март 2018 года:
(”+” девальвация локальной валюты, “-” укрепление локальной валюты)

«Тенденции на глобальных рынках могут измениться в ближайшие месяцы, и доллар будет укрепляться в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Встречные торговые барьеры США и Китая могут перейти в торговую войну, в результате которой произойдет обвал на сырьевых рынках, и как следствие, валют сырьевых стран. Риск финансового кризиса грозит оттоком инвестиций с развивающихся рынков и ослаблением их валют», – прогнозирует Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Гривна до начала лета может стабилизироваться на уровне 25-27 грн за доллар. Поддержку национальной валюте окажут сезонные факторы и высокая учетная ставка.

По материалам Finance.UA
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