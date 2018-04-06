"Северный поток-2" может спровоцировать наступление войск РФ на Украину – Парубий

Если газопровод “Северный поток-2” будет достроен, то он может спровоцировать большое наступление российских войск на Украину.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет Сегодня.

Он объяснил, что угроза существует не только для Украины, но и для стран Евросоюза.

По его словам, Россия намерена использовать газопровод для политического шантажа Европы.

“Запуск “Северного потока-2” может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину. Реализация проекта “Северный поток-2”, по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением, желанием РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС”, – сказал Парубий и добавил, что Украина уже пережила не одну энергетическую атаку от РФ.

Спикер парламента подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин для установления контроля над Украиной, не только манипулировал ценой на газ, но и коррумпировал прошлое украинское руководство. И теперь, по его словам, таким методом он намерен действовать и против Европы.

Напомним, на днях Верховная Рада приняла решение по “Северному потоку – 2”. Депутаты считают, что российский газопровод несет угрозу дестабилизации Европы и энергетического кризиса. Таким образом, принятым проектом постановления парламент обратиться к Западу с призывом повлиять на прекращение строительства “Северного потока-2”.