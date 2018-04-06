Криптовалютное падение: Bitcoin торгуется ниже $7 тысяч

Стоимость Вitcoin незначительно меняется в цене в пятницу, при этом оставаясь ниже отметки в 7 тысяч долларов за монету на фоне отсутствия поддерживающих факторов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7:48 Вitcoin рос в цене на 0,31% – до 6,82 тысячи долларов. На бирже Bitfinex Вitcoin дешевел на 0,24% – до 6,792 тысячи долларов, на GDAX – дорожал на 0,44% – до 6,797 тысячи долларов. Альтернативные криптовалюты при этом снижаются в цене. Ethereum дешевеет на 0,11% – до 378,75 доллара, Ripple – на 0,97%, до 0,493 доллара, Bitcoin Cash – на 0,56% – до 643,2 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 257,2 миллиарда долларов. На долю Вitcoin приходится примерно 45% всего рынка криптовалют. Эксперты считают, что текущая динамика курса Вitcoin является признаком консолидации рынка.

“По итогам торгов вчера курс Вitcoin практически не изменился, закрывшись на уровне 6,78 тысячи долларов. Объемы торгов были средние, Вitcoin остается вблизи минимумов этого года. Технически это говорит о консолидации рынка перед продолжением текущего тренда”, – прокомментировал состояние директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.