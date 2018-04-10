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В Китае открывается мост, стали в котором хватило бы на 60 Эйфелевых башен

В Китае открывается мост, стали в котором хватило бы на 60 Эйфелевых башен

Несмотря на все шутки на тему китайских технологий и качества, именно Китай, как никакая другая страна в мире, способен удивлять в плане новых технологий, сооружений, инфраструктуры и всего прочего. В настоящее время у китайцев в разработке находится несколько грандиозных градостроительных планов, которые изменят города.

В течение следующего десятилетия около 250 млн людей (в 85 раз больше населения Киева) должны мигрировать в расширяющиеся мегаполисы страны. Чтобы столь масштабные миграционные процессы не доставили никаких проблем, правительство инвестирует десятки миллиардов долларов в гигантские инфраструктурные проекты.

В этом месяце в Китае откроется, пожалуй, самое амбициозное инженерное сооружение – мост, который соединит Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения — 55 километров. Это самый длинный морской мост в мире. Мост имеет шесть полос для движения транспорта и состоит из четырех туннелей, один из которых подводный (он, кстати, тоже самый длинный в мире). Для поддержки сооружения было построено четыре искусственных острова.

Строительство моста заняло восемь лет, его стоимость – 110 миллиардов юаней (почти $16 млрд). Для строительства этого моста инженеры использовали 420 тыс. тонн стали, которой хватило бы на целых 60 Эйфелевых башен.

По материалам ITC.ua
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