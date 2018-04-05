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Uber прекращает деятельность еще в одной стране

Uber прекращает деятельность еще в одной стране

Uber работает по двум форматами в Афинах: Uber X (обычные водители при наличии водительских прав) и Uber TAXI, где работают таксисты.

Сервис онлайн-заказа такси Uber приостанавливает деятельность в Греции после утверждения в стране нового законодательства, которое предусматривает более жесткое регулирование в секторе пассажирских перевозок. Об этом сообщает Ekathimerini.

Новые правила перевозок предусматривают, что каждый ежедневный маршрут такси начинается и заканчивается в определенном компанией парке или в парковочной зоне, чего не делает Uber.

Также будет создан цифровой реестр всех платформ для обмена данными их пассажиров.

“Мы должны оценить, как мы можем работать в рамках новой системы, поэтому работа X в Афинах будет приостановлена со следующего вторника, пока мы не сможем найти соответствующее решение”, – говорится в заявлении компании.

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Uber работает по двум форматами в Афинах: Uber X (обычные водители при наличии водительских прав) и Uber TAXI, где работают таксисты.

Против Uber, который работает в греческой столице, неоднократно протестовали местные водители такси, которые считают, что сервис отбирает у них работу.

По материалам Корреспондент.net
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