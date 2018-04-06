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Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу для Саудовской Аравии (видео)

Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу для Саудовской Аравии (видео)

Virgin Hyperloop One на испытательном полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния) показала новую пассажирскую капсулу для системы передвижения по вакуумным туннелям на Аравийском полуострове.

В Калифорнию на встречу с Ричардром Брэнсоном прибыл наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз с другими правительственными чиновниками.

Капсула Vision 2030 Hyperloop Pod внешне не отличается от прототипа, представленного ранее, разве что появились наклейки, говорящие о том, что продукт предназначен для Саудовской Аравии.

Virgin Hyperloop One ранее анонсировала сеть вакуумных туннелей, которые охватят регион Персидского залива и соединят такие города как Кувейт, Джедда в Саудовской Аравии и Маскат в Омане. По мнению компании, Hyperloop может сократить 10-часовую поездку между Эр-Риадом и Джеддой (финансовой столицей страны) до 76 минут.

По материалам Технот
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