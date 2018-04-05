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В аэропорту Запорожья выявили контрабанду 45 кг серебра (фото)

В аэропорту Запорожья выявили контрабанду 45 кг серебра (фото)

В аэропорту Запорожья таможенники пресекли попытку контрабанды 45 кг серебра в гранулах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как сообщается, контрабандный металл пытался провезти гражданин Таджикистана, прибывший из Стамбула. В процессе прохождения таможенного контроля, который он проходил в VIP-помещении, пассажир заявил, что не имеет при себе предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Но после проведения проверки багажа аппаратом “Rapiscan” и его таможенного досмотра в чемоданах под личными вещами были обнаружены гранулы серебристо-белого цвета. Они находились в семи черных пакетах и двух мешочках с маркировкой “SAF 99.9, NET 10 kg”, которые были скрыты от таможенного контроля.

Согласно постановлению правления НБУ №148 от 27.05.08 “О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины” физические лица имеют право ввозить в Украину банковские металлы (в том числе серебро) весом, не превышающим 500 граммов в виде слитков и монет на условиях письменного декларирования таможенному органу. Банковские металлы весом, превышающим указанную норму, имеют право ввозить в Украину исключительно уполномоченные банки.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, товар временно изъят до решения суда.

По материалам РБК-Украина
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