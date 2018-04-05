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Украинские банки подготовят к запуску 1 и 2-гривневых монет

Украинские банки подготовят к запуску 1 и 2-гривневых монет

Нацбанк начинает готовить украинскую банковскую систему к вводу в оборот новых монет — 1 и 2 гривны.

За две недели до их запуска, 12 апреля, чиновники созывают совещание с финансистами, где будут обсуждаться ключевые нюансы монетной кампании. Оно намечено на 11 часов и пройдет в офисе регулятора на Подоле — по ул. Андреевской, 1, говорится в телеграмме НБУ №50-0007/18949.

Предварительная регистрация будет проходить до 14:00 вторника, 10 апреля.

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Если ничего не изменится, то новые монеты номиналом 1 и 2 гривны появятся в кассах банков 27 апреля. Они призваны заменить аналогичные банкноты, удешевить для Нацбанка обслуживание денежного оборота: железные монеты изнашиваются намного дольше бумажных денег.

Несколько позже — в 2019-2020 годах — НБУ планирует ввести в оборот еще монеты 5 и 10 гривен. Презентацию новых денег чиновники провели еще в середине марта. Тогда же они заявили об округлении цен в Украине и сворачивании выпуска банкнот мелких номиналов.

По материалам УБР
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