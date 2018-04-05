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Для ран создали исцеляющую повязку

Для ран создали исцеляющую повязку

Ученые из Техасского аграрно-технического университета разработали новый перевязочный наноматериал на основе обычного загустителя теста и, по сути, обыкновенной глины. Доктор Акхелеш К. Гахаво поясняет:

“Инъекционные гидрогели — перспективные материалы для достижения гемостаза при внутренних повреждениях и кровотечениях, так как эти биоматериалы могут быть введены в раневой участок с использованием минимально инвазивных подходов. Идеальная инъекционная повязка должна затвердеть после инъекции в области раны и способствовать естественному свертыванию крови. Кроме того, она должна инициировать реакцию заживления после достижения гемостаза“.

Для получения гидрогеля применяли загуститель каппа-каррагинан, который получают из морских водорослей Chondrus crispus. Его также называют каррагеном. Химически он состоит из сульфатных полисахаридов линейной структуры — в Ирландии его веками используют как пищевую добавку. Сам гидрогель — это трехмерная полимерная сеть, набухшая от воды, что напоминает структуру тканей человека.

По материалам bigmir.net
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