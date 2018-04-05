В Украине могут создать холдинг по управлению региональными аэропортами

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) планирует изменить подходы к управлению аэропортами, создав национальную холдинговую компанию по управлению региональными аэропортами.

Отметим, планы по созданию холдинга изложены в проекте “Авиационной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года”. По мнению управляющего партнера юридического бюро ECOVIS Бондарь и Бондарь Олега Бондаря, холдинговая компания может быть вполне эффективным инструментом управления аэропортами “Борисполь” и “Львов”, когда они не конкурируют друг с другом.

“Сегодня аэропорты, в силу их географического положения и пока разных моделей развития, не являются конкурентами. Но с развитием, например, рынка трансатлантических перевозок, ситуация может измениться”, – уверен он. Бондарь также отмечает, что существуют более простые механизмы, которые может использовать государство для развития аэровокзалов.

“Например, провести или, в случае “Борисполя”, завершить корпоратизацию аэропортов, создать профессиональные набсоветы с участием “стейкхолдеров отрасли” и, возможно, независимых членов. В таком случае холдинговая компания – просто ненужный посредник”, – уверен юрист.

Авиационный эксперт, секретарь Общественного совета Госавиаслужбы, руководитель комитета авиационного транспорта экспертного совета Мининфраструктуры Богдан Долинце предостерегает, что если не будет целостной финансовой политики по перераспределению прибыли внутри холдинга в интересах всей группы аэропортов, то весь позитивный эффект от такого сотрудничества будет утрачен.

В то же время исполнительный директор “Украинской авиатранспортной ассоциации” Николай Щербина уверен, что создавать холдинг нецелесообразно, поскольку аэропорты “Борисполь” и “Львов” являются государственной собственностью, а региональные аэропорты принадлежат органам местного самоуправления.