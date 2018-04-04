Старая версия
укр ру
Актуально
- 13 0

Новый подводный кабель Google соединит рынки Гонконга, Австралии и Сингапура

Новый подводный кабель Google соединит рынки Гонконга, Австралии и Сингапура

У тех, кто живёт в Японии, Гуаме или Австралии, скорость Интернета вскоре значительно возрастёт. Компания Google объявила о проекте по прокладке новой подводной кабельной системы Япония–Гуам–Австралия — Japan-Guam-Australia (JGA) Cable System.

Подводный кабель соединит Токио и Осаку с Гуамом, и Гуам с Сиднеем. Кабель простирается в общей сложности почти на 6000 миль (9656 км), и его строительство будет завершено в 2019 году.

Google профинансирует строительство южного сегмента JGA, который соединяет Гуам с Сиднеем. В проекте также участвуют австралийский провайдер AARNet и производитель подводного кабеля RTI-C.

Подводный кабель обеспечит более качественную связь с пятью регионами Азии и Австралии, где доступны сервисы Google Cloud Platform, включая Мумбаи, Сингапур, Тайвань, Токио и Сидней.

Этот подводный кабель присоединится к трём другим кабелям, чтобы образовать «сетевое семейство» Google. В него войдёт Indigo, соединяющий Перт, Сидней и Сингапур с Джакартой, кабель HK-G, который соединяет Гонконг с Гуамом, и кабель SJC, соединяющий Японию с Китаем, Гонконгом, Филиппинами, Брунеем, Таиландом и Сингапуром. Google также планирует построить в 2019 году два кабеля для распространения своей платформы Cloud в США и Южной Америке.

По материалам Servernews
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018