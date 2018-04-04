Кабмин поднял суммы расходов госорганов на автомобили

Кабинет министров Украины повысил предельные суммы расходов государственных учреждений и госорганов на автомобили, мебель, компьютеры и другое оборудование.

Такое решение правительство приняло на заседании 4 апреля.

“Проект Кабинета министров 4.7 принять, поручив Минфину совместно с заинтересованными органами дополнительно проработать вопрос эффективного использования государственных средств органами, учреждениями и организациями, содержащимися за счет средств бюджета. О результатах проинформировать Кабинет министров”, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании.

В частности, в сопроводительных документах к проекту постановления, которыми располагает агентство, указывается, что предельные издержки на приобретение легковых автомобилей для членов правительства, главы Администрации президента повышаются с 0,5 млн грн до 1,2 млн грн.

Такую же предельную сумму проект постановления устанавливает и для приобретения автомобилей для секретаря СНБО, глав Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, а также Конституционного суда, Генерального прокурора, директора НАБУ и глав ряда других органов.

Предельные суммы на приобретение автомобилей для обслуживания должностных лиц АП, аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина повышаются с 0,25 млн грн – до 0,9 млн грн.

Предельные суммы приобретения автомобилей для руководителей других органов, бюджетных учреждений и организаций, судей – до 0,6 млн грн.

Также постановление повышает предельные издержки на теле- и радиоаппаратуру, видеотехнику для служебных кабинетов с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн.

В то же время в экспертном заключении к проекту постановления, которым располагает агентство, указывается, что реализация таких положений может повлиять на рост расходов на содержание органов госвласти, что не соответствует рекомендациям МВФ.

“Согласно оценке МВФ современного состояния и перспектив экономического развития Украины существенные риски заключаются в очень быстром увеличении текущих расходов, темпы которого превышают номинальный рост экономики, поэтому Украине рекомендовано обеспечить контроль текущих расходов”, – отмечается в документе.